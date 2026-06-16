Черно море ще търси алтернатива в движение

Безспорно отборът на Черно море се нуждае от няколко свежи попълнения на различни позиции, които според старши треньора Илиан Илиев ще бъдат ключови за изграждането на по-сериозна офанзивна мощ.

Съкратеното време за подготовка до началото на новия шампионат допълнително притиска клуба и налага вземането на бързи и точни решения.Интересен е казусът с двама представители на една от най-силните футболни школи в света – испанската. Договорът на Дани Мартин изтича в края на месеца, а желанието на треньорския щаб е той да остане поне още един сезон. Нападателят Хорхе Падиля също е с изтичащ контракт.

Той акостира на „Тича“ през зимната пауза на изминалия сезон, но все още не е успял да разкрие напълно потенциала си, който несъмнено притежава.В защитен план нещата изглеждат стабилни, но Черно море се нуждае от поне шест-седем нови попълнения, които да повишат конкуренцията в състава. Най-сериозна е необходимостта от повече креативност в средата на терена и по-ефективни решения по фланговете.

Привличането на подобни футболисти е задача, с която треньорският щаб на варненци ще трябва да се справя паралелно с тренировъчния процес.Имайки предвид добрите резултати през последните сезони, Илиан Илиев и неговите помощници отново ще се постараят да сглобят боеспособен и конкурентен състав, с който основните фаворити за призовите места ще бъдат длъжни да се съобразяват.

/Пламен Трендафилов/

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