Васил Панайотов продължава да тренира самостоятелно

Бившият български футболен национал Васил Панайотов остава свободен агент и продължава да тренира самостоятелно във Варна в очакване на ново предизвикателство в кариерата си. 35-годишният полузащитник записа над 270 мача с 23 гола и 23 асистенции с екипа на Черно море в последните осем сезона, но договорът му изтече и на този етап от "зелено-белите" все още не са му предложили продължаване на контракта, въпреки индикациите за това.

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Панайотов вече е разговарял с представители на няколко други клуба от елита, но изчаква окончателното решение на старши треньора на варненци Илиан Илиев, след което ще прецени къде да продължи кариерата си.

Халфът завърши последната кампания с 3 попадения и 5 асистенции в 37 мача.

Панайотов, който има 6 участия с 1 гола с националната фланелка на България, в кариерата си клубно ниво е играл още за Левски, Берое, Пирин (Гоце Делчев0, Банско, полските Стал Мелец и Завиша Бидгошч и кипърския Агия Напа.

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