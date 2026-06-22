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Треньорът на Йордания: Страхът вече е зад нас, извън терена сме братя

  • 22 юни 2026 | 10:56
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Нервността в играчите от националния отбор на Йордания по футбол е изчезнала, гарантира треньорът Джамал Селами преди мача с Алжир тази нощ – втори и за двете страни в група J на Световното първенство по футбол.

Йорданците – един от дебютиращите отбори на световни футболни финали, паднаха с 1:3 на старта от Австрия, но оправданието беше предстартовата треска и напрежението. Техният съперник Алжир също започна на Световното със загуба, но от Аржентина – актуален световен шампион. Йордания обаче впечатли с борбеността на всички, преди да се предаде на организирания тим на Австрия.

„Знаем, че страхът от първия мач вече е зад нас“, заяви Селами пред медиите в неделя. „Играчите вярват повече в способностите си. Сега са по-спокойни и по-уверени и ще дадат най-доброто от себе си на терена“.

Попитан какво очаква от съперника, Селами разкри: „Те играха срещу световните шампиони... Алжирският отбор е силен в атака, бърз и разполага с важни играчи – дори сред резервите“, каза той.

Селами е наясно с няколко фактора извън терена, които съпътстват отбора му. На първо място в следващата среща ще излязат два съперника без точки. Второ – австрийската дисциплина е била неразгадаем ребус на старта, нo сега Алжир е друг тип отбор, а накрая общите арабски корени правят двете държави и народи наистина близки.

„Не получихме нито един жълт картон и това отразява положителния дух на отбора ни“, каза той. „Още по-важно от резултата или каквото и да било друго е представянето на терена, за да покажем едно много достойно лице на йорданския отбор“.

„Обичаме се и този мач ще отрази този арабски братски дух. Извън терена сме братя“, добави той за Алжир.

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Снимки: Gettyimages

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