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Петкович: Играчите ми искат да останат на Световното възможно най-дълго

  • 22 юни 2026 | 10:29
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Селекционерът на националния отбор на Алжир по футбол Владимир Петкович смята, че съдбата на играчите му в двубоя срещу Йордания зависи единствено от самите тях и те са наясно с риска от отпадане още в груповата фаза на Световното първенство при евентуална загуба.

Същото обаче важи и за съперниците им, които загубиха първия си мач срещу Австрия с 1:3, докато "пустинните лисици" отстъпиха на световния шампион Аржентина с 0:3. След вторите мачове в група J ще стане ясно кой отбор ще запази шансовете си за класиране за директните елиминации.

"Едно нещо е сигурно - искаме да държим съдбата си в собствените си ръце и да се представим подобаващо", заяви Петкович.

Последното участие на Алжир на Мондиал беше през 2014 година, а тогава африканският тим достигна до осминафиналите и този път ще се опита да повтори това. Според Владимир Петкович неговият състав не е изиграл лош мач срещу Аржентина, а срещу Йордания ще получи шанс да блесне, какъвто не е имал срещу действащия шампион.

"Играхме добре и бяхме наказани от някои индивидуални действия на Лионел Меси. Всички сме наясно, че това беше мач, който не беше нужно да печелим на всяка цена. Те имат огромно желание да излязат там, да играят добре и искат да останат в Съединените щати възможно най-дълго", добави босненският наставник.

Аржентина може да осигури първото си място в групата при победа срещу Австрия довечера, а това би означавало, че другите два отбора трябва да избегнат поражението, за да не бъдат елиминирани преди изиграването на последните мачове.

"Това ще бъде мач, който ще ни даде много инерция да опитаме и да излезем от група с много тежки опоненти. Йордания е цялостно добър отбор, много са компактни в защита, разполагат с много физика, но и ние имаме собствените си способности и качества", обясни Владимир Петкович.

Двубоят между Алжир и Йордания е от 6:00 българско време утре и ще се играе в Санта Клара, Калифорния.

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