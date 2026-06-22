Йордания и Алжир са готови да оборят прогнозите за скучен сблъсък

Йордания и Алжир излизат във вторите си мачове от Мондиала. Срещата е от 6:00 часа българско време във вторник сутрин и е от група “J”. И за двата отбора този двубой е със статут на „задължителен“, след като те започнаха кампанията си със загуби. Йордания отстъпи с 1:3 пред Австрия, докато Алжир бе поразен с 0:3 от фаворита Аржентина.

В лагера на Йордания селекционерът Джамал Селами изрази увереност, че първоначалното напрежение от дебюта на Световно първенство вече е отминало. Основната въпросителна пред него е състоянието на защитника Абдала Насиб, който получи травма в мача срещу Австрия. Очаква се Али Олуан, авторът на първия гол за страната на световни финали, и звездата Муса Тамари да водят атаката.

Алжир, под ръководството на Владимир Петкович, влиза в мача с по-голям опит на такава сцена. Прогнозите сочат, че Рияд Марез ще се завърне в стартовия състав, за да придаде повече острота на нападението. На вратата отново ще бъде синът на Зинедин Зидан - Люка Зидан, който отнесе много критики за представянето си срещу световния шампион. Въпреки слуховете за лека травма на Мохамед Амура, „пустинните лисици“ изглеждат в пълна бойна готовност да стигнат поне до първа точка.

Историята между двата тима е кратка – те са се срещали само веднъж в приятелски мач през 2004 година, завършил при резултат 1:1. Сега обаче залогът е много по-голям. Победителят от Група J ще се изправи срещу втория от Група H в 1/32-финалите, докато завършилият на второ място ще срещне победителя от същата Група H. Ако някой от тимовете продължи като един от най-добрите трети, потенциални съперници са победителите от групи B, D, G, K или L.

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