Солбакен: Не се занимаваме с математика, изпитвам голямо уважение към Сенегал

Завръщането на Норвегия на Световното първенство по футбол след 1998-а година насам започна с гръмка победа 4:1 над Ирак, но скандинавският треньор Стале Солбакен заяви, че следващата им задача е „да покажат същата стойност и идентичност на тима срещу Сенегал, който разполага с бързината и качеството да накаже всяко слизане от нивото“.

Норвегия е на върха в група I по голова разлика и над вицешампиона от Катар 2022 – тимът на Франция, като голямата звезда Ерлинг Холанд вкара два гола на старта. Сенегал пък падна с 1:3 от Франция и трябва да реагира като вземе поне точка, ако не иска да се прости с класирането за 1/16-финалите.

Солбакен обаче заяви, че Норвегия не се плаши от важността на мача, нито от съперника – който има много сериозни футболисти от европейските терени, а и също така демонстрира сериозно уважение съм африканците.

„Не се страхувам от утрешния мач, но изпитвам голямо уважение към Сенегал“, заяви Солбакен на пресконференция в неделя. „Те са бърз и качествен отбор и трябва да бъдем готови да се изправим срещу това. Ще трябва и да се защитим от крилата им и да внимаваме за контраатаките им. Садио Мане е велик играч, но най-важното за мен е да запазим нашата идентичност и да следваме това, в което сме най-добри. Това ни прави Норвегия, каквато я знаете от терена“.

Норвегия премина безпроблемно през квалификациите с осем победи от осем мача, отбелязвайки 37 гола, а победа би я поставила в борбата за първото място в групата в последния мач срещу Франция. Солбакен обаче заяви, че Норвегия не се интересува от калкулации и сметки.

„Не се занимаваме с математика или нещо подобно. Трябва да покажем още едно добро представяне, да продължим да се подобряваме и да мислим за класирането по-късно, в друг момент“, каза той.

Холанд отново ще носи голяма част от тежестта в атаката на Норвегия след двете попадения си в първия мач, макар да Солбакен отбеляза, че нападателят на Манчестър Сити се нуждае от подкрепата на отбора около себе си, за да функционира.

„Холанд е в отлична форма и да се надяваме, че му предстоят още голове тук“, каза той. „Но се нуждае от помощ и се надявам, че и ние ще можем да му помогнем с отборната ни подкрепа. Да се надяваме, че ще продължи да ни радва с голове“.

Солбакен е леко притеснен от състоянието на терена, като отбеляза, че подготовката му е повече импровизация, отколкото съобразяване със спецификите на футболен мач.

„Разгледахме терена и той прилича малко на изкуствена трева – къса и твърда отдолу“, каза той. „Изглежда неподходящ за отбори, които обичат да държат топката.

Разбира се, ако теренът е сух, това би било проблем, но утре прогнозата е за дъжд, така че това би трябвало да помогне. Но ние не можем да направим нищо, такова е положението.“

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