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Норвегия и Сенегал: "викингите" мечтаят за следващата фаза, "лъвовете от Теранга" са опрени до стената

  • 22 юни 2026 | 16:00
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Вторият кръг в Група I на Световното първенство предлага изключително вълнуващ и непредвидим дуел между два коренно различни футболни стила. На емблематичния стадион „МетЛайф Стейдиъм“, на който ще трябва да се определи и световният шампион, сили ще премерят Норвегия и и Сенегал. Момчетата на Столе Солбакен влизат в мача с приповдигнато самочувствие след категоричната победа с 4:1 над Ирак на старта. В същото време „Лъвовете от Теранга“ нямат право на повече грешки след горчивото поражение с 1:3 от Франция. Това превръща двубоя в истински финал за оцеляване за Сенегал и златна възможност за скандинавците да подпечатат билета си за елиминациите.

Норвегия се завърна на световната сцена след 28-годишно отсъствие по най-добрия възможен начин. Суперзвездата на тима Ерлинг Холанд оправда огромните очаквания още в дебюта си, разплитайки иракската отбрана с две попадения. Скандинавците демонстрират убийствена ефективност в предни позиции. Там креативността на капитана Мартин Йодегор и мощта на Александър Сьорлот създават главоболия на всеки съперник. „Викингите“ показват завидна тактическа дисциплина, но анализаторите отбелязват, че защитата им проявява колебания при бързи атаки. Това е зоната, в която Сенегал ще търси своите шансове.

От другата страна на барикадата, селекционерът на Сенегал Папе Тиау е подложен на сериозен натиск. Въпреки че неговият тим показа силна игра през първото полувреме срещу Франция и пропусна отлични шансове чрез Исмаила Сар, отборът рухна след почивката под натиска на Килиан Мбапе и Майкъл Олисе. Загубата предизвика остри реакции в страната и в лагера на африканците, а треньорът отсече, че отборът трябва да играе с гордост, интензивност и без право на индивидуални грешки. Опитът на фигури като Калиду Кулибали в защита и Садио Мане в предни позиции ще бъде безценен, ако Сенегал иска да неутрализира норвежката машина. Бившето крило на Ливърпул обаче бе напълно незабележим срещу “петлите” и ще трябва да вдигне нивото, за да се превърне в лидера, от който “лъвовете от Теранга” се нуждаят.

Очакванията са за равностоен двубой с много битка в средата на терена и предпазлив подход в началните минути. Норвегия изглежда в по-добра моментна форма, но опитът и физическата сила на Сенегал могат да наклонят везните във всеки момент. Именно балансът между европейската организираност и африканската експлозивност прави този сблъсък един от най-интересните в програмата на деня.

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