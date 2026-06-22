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Папе Тиау: Готови сме да умрем за Африка и Сенегал

  • 22 юни 2026 | 10:09
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Сенегал има план как да неутрализира нападателя на Норвегия Ерлинг Холанд, но треньорът на сенегалците Папе Тиау предупреди, че Норвегия има и други опасни играчи преди решителния мач между двата отбора на Световното първенство по футбол в Ню Джърси.

Сенегал започна кампанията си със загуба с 1:3 от фаворита Франция, а Тиау знае, че още едно поражение ще затрудни преминаването към фазата на елиминациите, дори и с предстоящия последен мач срещу  Ирак. Норвегия разгроми с 4:1 иракчаните, като Холанд се разписа два пъти, но Тиау казва, че би било грешка да се фокусира само върху нападателя.

„Това не е план срещу Холанд, а план срещу Норвегия“, каза Тиау пред репортери.

„Имаме защитници, които са играли в турнири на високо ниво и са се натъквали на нападатели от този калибър преди. Когато се изправим срещу Холанд, трябва да сме нащрек. Но най-важното е как ще спрем норвежкия отбор като цяло.“

Тиау казва, че Сенегал не е имал илюзии относно задачата си преди началото на турнира и макар резултатът с Франция да е неуспех, те имат още два „финала".

„В трудна група сме, знаехме това още от самото начало“, каза той.

„И трите мача са като финали, загубихме първия, но все още има за какво да се играе. Но не можем да сгрешим срещу Норвегия, всички са готови и искат да се включат и да покажат добра игра. Готови сме да умрем за Африка и Сенегал.“

Сенегал не е запазил суха мрежа на Световното първенство в нито един от последните си 12 мача, откакто победиха Франция в дебюта си на турнира през 2002 г.

„Вярно е, че допуснахме много голове. Вече няма място за грешки“, каза Тиау.

Той също така потвърди, че продължителните преговори със Сенегалската футболна федерация за нов договор са положителни.

„Проблемът е решен. Отне твърде много време и не беше въпрос на пари, а на принципи и уважение“, каза той.

Тиау също така отхвърли въпроси относно предполагаемото недоволство на играчите от условията в тренировъчния им лагер в Ню Брънзуик.

„Вярно е, че имаше няколко несъответствия, които трябва да бъдат изгладени, но независимо дали са от страна на играчите, треньорския състав или Футболната асоциация, всички сме фокусирани върху мача утре“, каза той.

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