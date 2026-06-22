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Априлия: Още от първото състезание имаме едно наум за Марк

  • 22 юни 2026 | 16:25
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Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола заяви след Гран При на Чехия, че в отбора на производителя от Ноале са имали едно наум за Марк Маркес още от началото на сезона в MotoGP.

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Марк Маркес започна да набира инерция и това трябва да притеснява Бедзеки и компания

Изказването на Ривола идва на фона на двете поредни победи, които световният шампион спечели в Унгария и Чехия. С тях той се доближи на само 40 точки от лидера в генералното класиране Марко Бедзеки, който записа две поредни нули. На „Балатон Парк“ италианецът беше елиминиран още в първия завой, докато в Бърно изобщо не стартира заради наказание.

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„На първо място ние трябва да гледаме себе си – каза Ривола след състезанието в Чехия. – Мисля, че ние се притеснявахме, ако мога така да го кажа, за Марк още от първото състезание. Така че аз смятам, че Марк е заплаха и Дукати върши страхотна работа, комплименти за тях.

„Мисля, че ние трябва да оправим нашите, нека да кажем, последни няколко уикенда и отново ще можем да бъде конкурентоспособни, както видяхме от Ай Огура този уикенд. Много се радвам за него. Той заслужаваше да е отпред, много се радвам, че той спечели полпозишъна. Надявах се на победа, той я заслужаваше, но Марк си е Марк.

„Смятам, че ще има по-предизвикателни състезания за Ай, може би с Хорхе (Мартин) и Марко. Хубаво е да имаме толкова много Априлии. Също така и Раул (Фернандес), който имаше проблем с апендицит. Сава (Лоренцо Савадори) беше тук, защото мислехме, че Раул няма да може да се състезава. Така че отново, пакетът ни е силен, пилотите ни са стигни. Може би прекалено емоционални понякога, но от нас зависи да ги контролираме и аз поемам отговорност за това“, добави още Ривола.

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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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