Хаджар за работата си с Верстапен: Той не крие нищо

Исак Хаджар коментира работата си с Макс Верстапен в първия сезон на двамата като съотборници в екипа на Ред Бул и сподели, че четирикратния световен шампион не крие нищо от него.

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Хаджар дебютира във Формула 1 в началото на 2025 година с Рейсинг Булс и след само един сезон във втория тим на Биковете той беше промотиран в първия отбор на мястото на Юки Цунода. Промоцията на французина съвпадна с въвеждането на новите правила във Формула 1, което донякъде улесни неговата транзиция и му позволи да бъде много по-близо до Верстапен, отколкото неговите предшественици.

Dressed for the occasion 😉



Ready to roll for Race Week in Austria 🤩#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/qTXeFPnQRU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 22, 2026

На моменти Хаджар дори успява да засенчи Верстапен, но по-често предимството е на страната на четирикратния световен шампион. А по думите на Хаджар нидерландецът е изключително кооперативен и не крие нищо от него.

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„Той определено не търси съвет от мен – пошегува се Хаджар. – Но аз го питам и той отговаря. Ако имам нужда от информация, той е много отворен, много мил. Така че той определено не крие нищо, защото знае, че е силен.



„Нямам време да бъда мързелив, наистина. Всеки път, когато той излезе на пистата, поставя време, което е на най-високото ниво, което съм виждал и знам, че трябва да направя голяма крачка напред. Иска се много, за да отговоря на темпото му и дори да съм близо до него“, добави още французинът, когато беше попитан какво е нужно, за да си близо до Верстапен.

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Снимки: Gettyimages