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Исак Хаджар: Трябва да подобрим стартовете

  • 16 юни 2026 | 14:06
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Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар заяви след Гран При на Барселона, че Биковете трябва да положат сериозни усилия, за да подобрят стартовете си. Коментарът на французина идва след Гран При на Барселона, в която той направи много слабо потегляне и загуби девет позиции до средата на първата обиколка.

Това беше пореден случай през сезона, в който Хаджар или съотборникът му Макс Верстапен губят голямо количество позиции на старта. По думите на френския състезател това се дължи на твърде сложната процедура за стартиране, която се използва от Биковете на този етап от сезона.

„Ние просто трябва да работим по нашите стартове, защото не е възможно да продължаваме така. Всеки уикенд е една и съща история. Днес беше кошмар, но аз страдах през целия уикенд. Това наистина е нещо, по което трябва да работим, защото всички други напредват, а аз отново изостанах. Така че да, процедурата е твърде сложна, прозорецът е твърде тесен.

„През целия уикенд аз правих много слаби стартове. Мисля, че от всичките ми потегляния през уикенд, това беше най-слабото ми. И, естествено, трябваше да се случи точно на старта. Двигателят ми изгасна два пъти, което досега не ми се беше случвало. Така че да, ние трябва да оправим тези проблеми, защото процедурата ни е твърде сложна. Аз не съм компютър, не съм машина, не мога да бъде точен до 0.0001%. Не работи“, каза Хаджар.

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Снимки: Gettyimages

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