Защитник обвини федерацията на Тунис за слабото представяне на отбора на Световното

Защитникът на Тунис Али Абди обвини футболната федерация на страната за провала на отбора на Световното първенство, който вече е отпаднал след пораженията с 1:5 от Швеция и 0:4 от Япония в група F. А още първото поражение се оказа съдбоносно за селекционера Сабри Ламуши, който беше уволнен след мача. След това пристигна Ерве Ренар, но промяна не се забеляза.
„Пристигнахме на Световното първенство с футболисти, които никога не са играли преди това заедно. Реално не се подготвихме за това Световно първенство, а цялата подготовка се изчерпваше с няколко контролни срещи. И играем срещу отбори, които градят стил от години“, разказа Али Абди пред телевизия Bein Sports.
„Нямахме и време да поработим по-сериозно. Все ки път трием всичко, което сме създали и почваме отново, вместо просто да коригираме грешките. Но това не е наша вина на 100 %, а политика на федерацията, която си има свои виждания и слага свои хора на различни постове в отбора. Ето резултатът, но не знам дали нещо ще се промени", обясни още 32-годишният защитник на Ница, който иа 48 мача и 7 гола за страната си.
Последната среща на тунизийците на Световното е на 26-и юни срещу Нидерландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago