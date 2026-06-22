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Защитник обвини федерацията на Тунис за слабото представяне на отбора на Световното

  • 22 юни 2026 | 10:03
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Защитникът на Тунис Али Абди обвини футболната федерация на страната за провала на отбора на Световното първенство, който вече е отпаднал след пораженията с 1:5 от Швеция и 0:4 от Япония в група F. А още първото поражение се оказа съдбоносно за селекционера Сабри Ламуши, който беше уволнен след мача. След това пристигна Ерве Ренар, но промяна не се забеляза.

„Пристигнахме на Световното първенство с футболисти, които никога не са играли преди това заедно. Реално не се подготвихме за това Световно първенство, а цялата подготовка се изчерпваше с няколко контролни срещи. И играем срещу отбори, които градят стил от години“, разказа Али Абди пред телевизия Bein Sports.

„Нямахме и време да поработим по-сериозно. Все ки път трием всичко, което сме създали и почваме отново, вместо просто да коригираме грешките. Но това не е наша вина на 100 %, а политика на федерацията, която си има свои виждания и слага свои хора на различни постове в отбора. Ето резултатът, но не знам дали нещо ще се промени", обясни още 32-годишният защитник на Ница, който иа 48 мача и 7 гола за страната си.

Последната среща на тунизийците на Световното е на 26-и юни срещу Нидерландия.

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Снимки: Imago

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