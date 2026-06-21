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  3. Три отбора вече отпаднаха заради промяната в правилата

Три отбора вече отпаднаха заради промяната в правилата

  • 21 юни 2026 | 13:26
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Три отбора вече нямат шанс да се класират за следващата фаза на Световното първенство. Хаити, Турция и Тунис ще завършат на последно място в групите си, а това е ясно още след първите им два мача.

Причината те да нямат никакви шансове за продължаване напред е промяна в правилата. Първият показател, който се взима при равни точки, е резултатът от директния двубой, а не головата разликата, както беше досега.

Затова Хаити не може да изпревари Шотландия, който има три точки повече. Британците спечилиха директния двубой в група "С" с 1:0. Турция пък загуби от Парагвай и Австралия, които са с по три точки. Шансовете на Тунис щяха да бъдат малки дори ако се взимаше головата разлика, тъй като африканците допуснаха две тежки загуби от Швеция и Япония.

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Снимки: Imago

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