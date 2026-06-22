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Селекционерът на Нова Зеландия: Разочароващо е, защото играхме толкова добре през първото полувреме

  • 22 юни 2026 | 09:26
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Дарън Бейзли – селекционер на националния отбор по футбол на Нова Зеландия, изрази съжаление от срива на тима му през второто полувреме на мача с Египет, в крайна сметка завършил 1:3. Все пък „кивитата“ имат шанс да продължат напред, ако в последната си среща надделеят над Белгия, която също е без победа, въпреки наличието на сериозни звезди в състава.

След 2:2 в първия мач с Иран новозеландците поведоха с 1:0 преди почивката на стадион „БС Плейс“ във Ванкувър, но след това пуснаха три гола и в крайна сметка трябваше да се примирят със загубата. Водени от Мохамед Салах, който се отличи с гол и асистенция, египтяните имат 4 точки на върха G.

„Разочароващо е, защото играхме толкова добре през първото полувреме. Отбелязахме страхотен гол, създадохме много положения, усещахме, че доминирахме в притежанието на топката през по-голямата част от първите 45 минути. Чувствахме се комфортно, наистина не ни създаваха проблеми.

„По време на почивката си поговорихме добре, обсъдихме някои неща, които можем да направим малко по-добре, излязохме за второто полувреме и просто не успяхме да възстановим темпото и качеството, които показахме през първата част“, съжалява наставникът на Нова Зеландия.

Но Египет наложи такава динамика в началото на второто полувреме, че беше въпрос на време резултатът да тръгне в друга посока.

„Да, наистина излязоха с друга настройка и вдигнаха темпото. Но пак смятам, че е разочароващо да загубим така. Наистина имат добри играчи като Салах, но ние също можеше да се радваме в края на мача. Разочароват ме някои неща като това да видя Салах да бележи гол, какъвто го гледам да вкарва от 10 години – влизане и удар с левия крак. Но, да, като цяло мисля, че се справихме много добре в защита срещу играчи като него“.

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Снимки: Imago

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