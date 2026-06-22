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Салах: Това е историческо постижение за нас

  • 22 юни 2026 | 08:29
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Големият лидер на Египет Мохамед Салах бе много емоционален, след като "фараоните" записаха първата си победа на световно първенство, стигайки до обрат и успех с 3:1 над Нова Зеландия. Египет в момента оглавява класирането в група G и е много близо до това да си осигури участие на елиминациите. В последния кръг от груповата фаза Салах и компания излизат срещу Иран.

"Това, което се случи днес, е историческо за нас, египтяните. Невероятно е. Не знам как да го изразя с думи. Това е страхотно постижение за всички играчи. Надявам се, че можем да продължим така. Можем да напишем история с класирането си за следващата фаза. Това ще бъде запомнено като едно от най-големите постижения в историята. Сега трябва да се насладим на този успех днес и утре и след това да се концентрираме върху следващия мач.

Все едно играхме в Египет. Всички фенове носеха червено. Чувствахме се все едно играем у дома. Всички се чувствахме щастливи да играем в този двубой. Сега сме на върха в групата, но следващият мач е много важен. Единственото, което мога да обещая, е, че ще се изпотим, ще тичаме и ще дадем най-доброто от себе си. Можем да празнуваме днес и утре, след което трябва да се съсредоточим върху последния мач", заяви Салах, който бе избран за Играч на мача.

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Снимки: Gettyimages

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