Смяна на мача между Египет и Нова Зеландия стана поредното нововъведение на Мондиала

Срещата между Египет и Нова Зеландия на Мондиал 2026 предложи пореден момент за историята на футбола.
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно
За първи път бе изигран мач, в който единият отбор извърши цели шест промени, като това стана в лагера на "фараоните".
Селекционерът на египтяните Хосам Хасан вече бе извършил в добавеното време своите пет легитимни промени, но тогава се появиха съмнения, че неговият играч и съименник Хосам Абделмаджид е получил сътресение.
Така вместо африканците да довършат оставащите минути с десет души, те получиха правото на още една смяна и в игра влезе Мохамед Абдел Монем.
Иначе Египет победи с 3:1 и записа първия си успех на световни футболни финали.
В последния кръг "фараоните" ще играят с Иран на 27-и юни (събота).
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