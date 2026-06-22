Смяна на мача между Египет и Нова Зеландия стана поредното нововъведение на Мондиала

Срещата между Египет и Нова Зеландия на Мондиал 2026 предложи пореден момент за историята на футбола.

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

За първи път бе изигран мач, в който единият отбор извърши цели шест промени, като това стана в лагера на "фараоните".



Селекционерът на египтяните Хосам Хасан вече бе извършил в добавеното време своите пет легитимни промени, но тогава се появиха съмнения, че неговият играч и съименник Хосам Абделмаджид е получил сътресение.



Така вместо африканците да довършат оставащите минути с десет души, те получиха правото на още една смяна и в игра влезе Мохамед Абдел Монем.



Иначе Египет победи с 3:1 и записа първия си успех на световни футболни финали.

В последния кръг "фараоните" ще играят с Иран на 27-и юни (събота).

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