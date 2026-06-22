Тунчев: На този етап търсим най-вече централен защитник

Треньорът на Арда Александър Тунчев коментира състоянието на отбора и плановете за селекцията.

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"Като цяло съм доволен от старанието на момчетата от началото на подготовката. Първата седмица вече мина и те мисля, че са в едно добро състояние. Сега тренировките са малко по-тежки. Има умора, но най-радващо е, че всички са здрави.



Сега наблягаме повече на физическите натоварвания. Да, работим и с топка. В началото е така. Със сигурност ще им е трудно на играчите в самото начало и в първите контролни срещи.



За мен най-важно е да изградим една солидна основа. Новите момчета се включват добре и съм доволен от тях. На някои от тях ще им трябва малко повечко време, но вярвам, че ще се впишат добре в отбора", сподели той пред "Мач Телеграф".

"Надявам се Преслав Бачев да оправдае доверието. Той е млад нападател и перспективен. Със сигурност ще му е нужно време и на него да свикне. Надявам се да се наложи. Георги Николов тренира наравно с нас, но със сигурност ще му е нужно още време да се възстанови напълно от неговата тежка контузия.



На този етап не знам дали ще търсим други нападатели. Ако излезе нещо, което да си заслужава може и да вземем. На този етап търсим най-вече централен защитник. Водим преговори с дадени играчи, но все още няма нищо конкретно. Към момента на други позиции не търсим футболисти", заяви още Тунчев.

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