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  3. Арда обяви трима нови, важни играчи се разделят с клуба

Арда обяви трима нови, важни играчи се разделят с клуба

  • 15 юни 2026 | 17:58
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Арда обяви трима нови, важни играчи се разделят с клуба

Арда се подсили с още трима нови футболисти, освен Виктор Попов, който вече беше официално представен от клуба. В същото време стана ясно, че други трима играчи се раздeлят с кърджалийци. Това съобщи спортният директор Ивайло Петков на пресконференцията преди първата тренировка на отбора от предсезонната подготовка.

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"Новите играчи са Виктор Попов, Адама Траоре (под наем), Симеон Василев и Янко Георгиев. Преговаряме и търсим все още централен защитник и централен нападател. Тук ще бъдем до 26-и. Тогава играем контрола с Ботев в Пловдив. На 28-и вечерта заминаваме в Боровец. Там също ще има четири проверки. Няма да продължим договорите на Андре Шиняшики, Уилсън Самаке и Феликс Ебоа Ебоа.

Жребият е еднакъв за всички. Трябва да изиграем мачовете. Дали с по-леки или близки противници, всички трябва да минат.

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Школите все още не дават готови футболисти за efbet Лига. Ще направим всичко възможно да подкрепяме младите играчи. В наше лице това доверие ще го получат. От тях зависи кой ще играе", каза Петков.

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