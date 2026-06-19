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Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

  • 19 юни 2026 | 16:35
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Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

Ръководството на Левски трансферира талантливия нападател Преслав Бачев в Арда (Кърджали). За "сините" той записа 22 мача и отбеляза 2 гола.

"ПФК "Левски" трансферира нападателя Преслав Бачев в "Арда". Юношата на клуба направи своя дебют със "синята" фланелка на 19 май 2022 година при победата с 2:1 като гост на "Славия", а първия си гол отбеляза на 13 август 2023 година на стадион "Георги Аспарухов" при победата с 1:0 над "Ботев" (Враца).

За представителния отбор на ПФК "Левски" Бачев записа 22 мача и отбеляза 2 гола. През сезон 2025/26 игра под наем в "Дунав" (Русе).

ПФК "Левски" благодари на Преслав Бачев за високия професионализъм и всеотдайността му и му пожелава здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

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