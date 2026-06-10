Гошо Вековен подкарва нов сезон в Славия

Неостаряващият Георги Петков започва поредния си сезон в Славия. Това стана ясно на днешната тренировка на "белите" - бившият национал, който навърши 50 години през март, е в състава на Ратко Достанич и ще бъде на линия за предстоящата кампания.

Славия представи петима нови

Ветеранът е абсолютен рекордьор и дълголетник в историята на еfbet Лига, като някога той беше съотборник в квартал "Овча купел" на легендата Борислав Михайлов. Петков обаче пропусна следобедното занимание на "белите".

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От столичния клуб представиха петима нови: Димитър Буров, Умаро Балде, Йоан Борносузов, Илиан Антонов и Владимир Милетич. Тренировката пропусна и капитанът Иван Минчев, по уважителна причина - халфът тъкмо мина под венчилото.

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