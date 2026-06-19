Славия продава двама от основните си играчи

Двама от основните играчи на Славия - Янис Гермуш и Мохамед Досо, ще имат нови отбори съвсем скоро, твърди „Мач Телеграф“. „Белите“ ще продадат нападателя в отбор от втора дивизия на Южна Корея, а защитникът Досо ще замине за Азербайджан.

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Столичани ще приберат и пари за правата на двамата и ще запазят процент при бъдеща продажба. „Белите“ вече продадоха Кристиян Балов на Цървена звезда за 3 милиона евро и сега се очаква в идните дни да продадат и двамата играчи с френски паспорти.

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