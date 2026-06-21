Уругвай под напрежение да спечели срещу сензацията до момента Кабо Верде

Сблъсъкът между Уругвай и абсолютния дебютант Кабо Верде от Група H на Мондиал 2026 е от изключителна важност и за двата състава. Мачът започва в 01:00 часа след полунощ на 22 юни българско време. Към момента всички четири отбора в групата са с равен брой точки (по една) след равенствата в първия кръг. Двукратните световни шампиони оставиха горчив вкус с представянето си на старта. Те едва измъкнаха равенство 1:1 срещу Саудитска Арабия с късен гол на Макси Араухо в 81-вата минута. Кабо Верде пък поднесе най-голямата изненада до момента и отмъкна точка от европейския шампион Испания, завършвайки наравно 0:0.

Селекционерът Марсело Биелса е под сериозен натиск от критики и ще изисква далеч по-безмилостна игра в атака. Въпреки че записаха цели 27 удара, ефективността им в предни позиции липсваше. Ситуацията се усложнява от кадрови проблеми, тъй като ключови фигури като Роналд Араухо и Джорджиан де Араскаета пропускат срещата поради мускулни контузии. Надеждите за креативност в халфовата линия падат върху звездата на Реал Мадрид Федерико Валверде, а Дарвин Нунес ще търси своя първи гол на турнира.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

Уругвай разполага с традиционно здрава организация в защита и силно присъствие в средата на терена. Южноамериканците обикновено разчитат на високо темпо, агресивна преса и ефективност в наказателното поле. След равенството в първия си мач те са под известно напрежение да потърсят победата, която би ги поставила в отлична позиция преди последния двубой от груповата фаза.

„Сините акули“ сътвориха една от най-големите изненади в историята на световните финали. Тимът на треньора Бубиста показа феноменална дефанзивна дисциплина, като извърши само едно нарушение за целия мач срещу испанците, но успя да стигне до равенството. Абсолютен герой стана 40-годишният вратар Возиня, който направи 7 спасявания и придоби огромна популярност в социалните мрежи.

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Кабо Верде влиза в този сблъсък в серия от четири поредни мача без допуснат гол и няма никакви проблеми с контузени играчи. Очаква се те отново да се приберат дълбоко в своята половина и да разчитат на бързи контри чрез опитния си капитан Раян Мендеш. Кабо Верде вече показа, че може да се защитава дисциплинирано срещу по-именити противници.

Това е първият исторически мач между двете държави. Южноамериканците традиционно играят успешно срещу съперници от Африка на Световни първенства, като нямат нито една загуба в пет такива срещи (4 победи и 1 равенство). Кабо Верде обаче вече доказа, че прогнозите на хартия не важат на този форум. Очертава се тактическо надиграване между агресивния стил на Биелса и бетонната стена на „сините акули“.

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