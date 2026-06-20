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Крум Захариев е водач в десетобоя след първия ден на Балканиадата

  • 20 юни 2026 | 21:51
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Крум Захариев е водач в десетобоя след първия ден на Балканиадата

Крум Захариев води в класирането на десетобоя след първия ден на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът събра 4020 точки след първите пет дисциплини, след като постигна няколко лични рекорда в първия ден.

Захариев постигна личен рекорд още в първата дисциплина 100 м, след като записа резултат 10.87 секунди. Във втората Захариев регистрира 7.09 м в скока на дължина. Последва още един личен рекорд в тласкането на гюле от 13.77 м. След това българинът постигна 1.89 м в скока на височина, а на 400 м отново коригира личния си рекорд след второ място в бягането с 48.70 сек.

Личен рекорд постигна и Росина Николова в бягането на 800 м. Тя спечели първата серия с 2:07.68 мин. Другата българка на 800 м Мина Младенова постигна резултат 2:12.58 мин.

Снимка: БФЛА

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