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Резултата на Тодор Тодоров на Балканиадата предизвика полемика

  • 20 юни 2026 | 20:30
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Резултата на Тодор Тодоров на Балканиадата предизвика полемика

Любопитна ситуация с резултата на Тодор Тодоров на 400 метра с препятствия имаше на Балканиадата по лека атлетика във Волос. Българинът финишира шести в първата серия, но първоначално срещу неговото име се появи постижение от 51.89 секунди, което е личен рекорд за него, като му беше отсъдена петата позиция в тази серия и десето място в крайното подреждане. Впоследствие резултатът му беше коригиран на 53.03 сек и 11-то място, а след това отново в официалната статистика на сайта на Балканиадата се появи постижение от 51.89 сек и десета позиция. Украинецът Антон Смиян е атлетът, с чийто резултат вероятно е бил объркан този на нашия състезател. Към момента в официалната статистика Тодор Тодоров е десети с личен рекорд от 51.89 сек.

Другият българин в дисциплината Радин Вълчев е 12-ти с 53.28 сек.

В бягането на 400 метра с препятствия при жените Кристина Борукова се нареди девета с личен рекорд за сезона от 59.47 секунди.

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