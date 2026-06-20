Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. И Радина Величкова е на финал на 100 метра на Балканиадата

И Радина Величкова е на финал на 100 метра на Балканиадата

  • 20 юни 2026 | 10:50
  • 632
  • 0
И Радина Величкова е на финал на 100 метра на Балканиадата

България ще има финалистка на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика във Волос (Гърция) и при жените. След като по-рано днес Христо Илиев намери място с първи резултат във финала при мъжете, Величкова също се позиционира сред най-добрите осем при дамите.

Тя завърши трета в своята полуфинална серия с 11.53 секунди (+1.9 м) и така влезе във финала с едно от двете най-добри “губещи” времена. Величкова, която вече си гарантира участие на Световното за юноши и девойки в Орегон през август, записа лично постижение за сезона и се доближи максимално до личния си рекорд на 100 метра, който е 11.45 сек.

Христо Илиев с поредно отлично бягане и финал на 100 метра в Гърция
Христо Илиев с поредно отлично бягане и финал на 100 метра в Гърция

Другата българка на 100 метра Кристен Радуканова не успя да се класира за финала, след като остана пета в първия полуфинал на 100 м с 11.72 сек (+2.1 м/сек).

Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум
Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум

Финалът на 100 метра при жените е днес в 21:00 часа.

Снимки: БФЛА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кемба Нелсън с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

Кемба Нелсън с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

  • 20 юни 2026 | 05:25
  • 982
  • 0
Натали Костова претърпя успешна операция

Натали Костова претърпя успешна операция

  • 19 юни 2026 | 19:16
  • 1856
  • 2
С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

  • 19 юни 2026 | 18:56
  • 4220
  • 0
Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

  • 19 юни 2026 | 16:18
  • 1399
  • 0
Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

  • 19 юни 2026 | 14:33
  • 4648
  • 6
София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

  • 19 юни 2026 | 10:51
  • 535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 43301
  • 37
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 14514
  • 64
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 45454
  • 74
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 4096
  • 8
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 11771
  • 11
Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

  • 20 юни 2026 | 08:00
  • 1974
  • 2