И Радина Величкова е на финал на 100 метра на Балканиадата

България ще има финалистка на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика във Волос (Гърция) и при жените. След като по-рано днес Христо Илиев намери място с първи резултат във финала при мъжете, Величкова също се позиционира сред най-добрите осем при дамите.

Тя завърши трета в своята полуфинална серия с 11.53 секунди (+1.9 м) и така влезе във финала с едно от двете най-добри “губещи” времена. Величкова, която вече си гарантира участие на Световното за юноши и девойки в Орегон през август, записа лично постижение за сезона и се доближи максимално до личния си рекорд на 100 метра, който е 11.45 сек.

Христо Илиев с поредно отлично бягане и финал на 100 метра в Гърция

Другата българка на 100 метра Кристен Радуканова не успя да се класира за финала, след като остана пета в първия полуфинал на 100 м с 11.72 сек (+2.1 м/сек).

Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум

Финалът на 100 метра при жените е днес в 21:00 часа.

Снимки: БФЛА

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google