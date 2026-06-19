Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Премиър лийг
  3. Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 3995
  • 0

Шампионът на Арсенал ще даде старт на новия сезон в Премиър лийг с петъчен двубой на 21 август срещу Ковънтри отреди жребия. "Артилеристите", които през миналата кампания спечелиха първата си титла от 23 години, приемат носителите на трофея от Чемпиъншип, водени от Франк Лампард. Ковънтри се завърна в английския елит след 25-годишно отсъствие и шест поредни сезона във втората дивизия.“Артилеристите” ще продължат в следващите няколко седмици с трудни тестове като гост на Астън Вила и като домакин на Челси. Именно "сините", под ръководството на новия си наставник Чаби Алонсо, ще дадат старт на своята кампания с лондонско дерби срещу Фулъм. Андони Ираола ще дебютира начело на Ливърпул с гостуване на Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"в неделя от 23 август от 18:30 българско време. вторият от последния сезон Манчестър Сити ще приеме приятната изненада Борнемут. Манчестър Юнайтед пък ще гостува на новака Хъл в откриващия уикенд на английското първенство. "Тигрите" се завръщат в най-високото ниво на английския футбол за първи път от девет сезона.

Ето и всички сблъсъци от първия кръг на Премиър лийг:

Третият новак - Ипсуич Таун, който се завръща веднага след една година във второто ниво, пък е домакин на Съндърланд. В третия кръг на 5 септември ще се проведе лондонско дерби между Арсенал и Челси, а седмица по-късно двата гранда от Манчестър - Сити и Юнайтед, ще се срещнат за първи път през сезона.  Двата най-силни отбора от миналата кампания - Арсенал и Манчестър Сити, ще играят първия си мач на 28 ноември, а домакини ще бъдат лондончани на стадион "Емирейтс". Последният кръг от кампанията ще предложи интересни сблъсъци между Арсенал и Брайтън в Лондон, Астън Вила и Тотнъм в Бирмингам, както и гостуване на Манчестър Сити на Съндърланд.

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Водеща публично се извини на Меси, след като обяви, че баща му е починал

Водеща публично се извини на Меси, след като обяви, че баща му е починал

  • 19 юни 2026 | 11:34
  • 958
  • 2
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 9476
  • 10
Отиде си голяма легенда на италианския футбол

Отиде си голяма легенда на италианския футбол

  • 19 юни 2026 | 11:18
  • 13991
  • 4
Далич: Никога Хърватия под мое ръководство не се е защитавала толкова зле при статичните положения

Далич: Никога Хърватия под мое ръководство не се е защитавала толкова зле при статичните положения

  • 19 юни 2026 | 11:16
  • 526
  • 0
Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия

Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия

  • 19 юни 2026 | 11:11
  • 1816
  • 0
На жаргон: шотландските фенове пият бира като за Световно

На жаргон: шотландските фенове пият бира като за Световно

  • 19 юни 2026 | 11:02
  • 530
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 15901
  • 19
Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

  • 19 юни 2026 | 10:54
  • 12408
  • 65
Левски дава старт на контролите

Левски дава старт на контролите

  • 19 юни 2026 | 13:15
  • 925
  • 2
Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

  • 19 юни 2026 | 12:31
  • 4078
  • 3
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 9476
  • 10