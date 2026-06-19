Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът на Арсенал ще даде старт на новия сезон в Премиър лийг с петъчен двубой на 21 август срещу Ковънтри отреди жребия. "Артилеристите", които през миналата кампания спечелиха първата си титла от 23 години, приемат носителите на трофея от Чемпиъншип, водени от Франк Лампард. Ковънтри се завърна в английския елит след 25-годишно отсъствие и шест поредни сезона във втората дивизия.“Артилеристите” ще продължат в следващите няколко седмици с трудни тестове като гост на Астън Вила и като домакин на Челси. Именно "сините", под ръководството на новия си наставник Чаби Алонсо, ще дадат старт на своята кампания с лондонско дерби срещу Фулъм. Андони Ираола ще дебютира начело на Ливърпул с гостуване на Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"в неделя от 23 август от 18:30 българско време. вторият от последния сезон Манчестър Сити ще приеме приятната изненада Борнемут. Манчестър Юнайтед пък ще гостува на новака Хъл в откриващия уикенд на английското първенство. "Тигрите" се завръщат в най-високото ниво на английския футбол за първи път от девет сезона.

Ето и всички сблъсъци от първия кръг на Премиър лийг:

Третият новак - Ипсуич Таун, който се завръща веднага след една година във второто ниво, пък е домакин на Съндърланд. В третия кръг на 5 септември ще се проведе лондонско дерби между Арсенал и Челси, а седмица по-късно двата гранда от Манчестър - Сити и Юнайтед, ще се срещнат за първи път през сезона. Двата най-силни отбора от миналата кампания - Арсенал и Манчестър Сити, ще играят първия си мач на 28 ноември, а домакини ще бъдат лондончани на стадион "Емирейтс". Последният кръг от кампанията ще предложи интересни сблъсъци между Арсенал и Брайтън в Лондон, Астън Вила и Тотнъм в Бирмингам, както и гостуване на Манчестър Сити на Съндърланд.

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Снимки: Gettyimages