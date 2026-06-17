Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

След като се провалиха преговорите със селекционера на Австрия Ралф Рангник, Милан не сполучи и с втория си опит да намери нов технически директор.
Шеф на Айнтрахт е новият фаворит за спортен директор на Милан
Според “Скай Германия” и “Билд” избраният от клуба Маркус Крьоше в крайна сметка се е отметнал от устното си споразумение със собственика Джери Кардинале. За това стечение на обстоятелствата има две основни причини. Първо, настоящият ръководител на Айнтрахт (Франкфурт) е решил, че не би било коректно да изостави досегашния си клуб точно преди началото на летния трансферен прозорец. Второ, “орлите” настояват да бъде платена компенсация от 10 млн. евро, в случай че “росонерите” подпишат с Крьоше и “дясната му ръка” Тимо Хардунг, който е спортният директор на германците. Оттам дори били силно възмутени от начина, по който са подходили от Милан.
Любопитното е, че назначението на Рубен Аморим е било съгласувано с 45-годишния директор на франкфуртци, но сега тепърва миланският гранд ще трябва да търси други варианти за ръководители на спортно-техническия щаб.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google