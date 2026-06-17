Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

След като се провалиха преговорите със селекционера на Австрия Ралф Рангник, Милан не сполучи и с втория си опит да намери нов технически директор.

Шеф на Айнтрахт е новият фаворит за спортен директор на Милан

Според “Скай Германия” и “Билд” избраният от клуба Маркус Крьоше в крайна сметка се е отметнал от устното си споразумение със собственика Джери Кардинале. За това стечение на обстоятелствата има две основни причини. Първо, настоящият ръководител на Айнтрахт (Франкфурт) е решил, че не би било коректно да изостави досегашния си клуб точно преди началото на летния трансферен прозорец. Второ, “орлите” настояват да бъде платена компенсация от 10 млн. евро, в случай че “росонерите” подпишат с Крьоше и “дясната му ръка” Тимо Хардунг, който е спортният директор на германците. Оттам дори били силно възмутени от начина, по който са подходили от Милан.

🚨 After a period of reflection, Markus Krosche decided to stay at Eintracht and not join Milan as he deemed leaving the club in the middle of the transfer window not appropriate and also because he is the sole decision maker at the club.



Additionally, Krosche has a release… pic.twitter.com/Lhf6TKCZOX — Milan Eye (@MilanEye) June 17, 2026

Любопитното е, че назначението на Рубен Аморим е било съгласувано с 45-годишния директор на франкфуртци, но сега тепърва миланският гранд ще трябва да търси други варианти за ръководители на спортно-техническия щаб.

🌕 | AC Milan were taking Markus Krösche's arrival for granted. Krösche had a verbal agreement locked in with Cardinale, and Amorim was chosen on his endorsement.



The problem is that, given how the whole thing was handled, Eintracht don't want to negotiate, not even with… pic.twitter.com/JbcvQEvD03 — Milan Matters (@MilanMatters) June 17, 2026

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