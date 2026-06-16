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Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
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Милан обяви, че Рубен Аморим е новият старши треньор на тима. Той заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след края на миналия сезон, след като “росонерите” не успяха да се класират за Шампионската лига.

За 41-годишният португалец това е първата работа след уволнението му от Манчестър Юнайтед през януари. Аморим изгря след успешния си престой в Спортинг между 2020 и 2024 г. Тогава изведе тима до две титли на Португалия. Един от първите проблеми, с който специалистът трябва да се справя е желанието на Рафаел Леао да напусне клуба.

С назначаването на Аморим в Милан се надяват да започне нова ера в клуба. През май заедно с Алегри бяха уволнени спортния директор Игли Таре, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джофри Монкада. Това се случи, след като “росонерите” завършиха пети и изпуснаха място в Шампионската лига след много слаба последна част на сезона.

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