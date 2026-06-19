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Алекс Маркес ще може да довърши уикенда за Гран При на Чехия

  • 19 юни 2026 | 18:26
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Отборът на Грезини Дукати обяви, че Алекс Маркес е получил разрешение от лекарите на MotoGP да продължи участието си в уикенда за Гран При на Чехия след втория допълнителен преглед, който му беше направен днес.

Испанецът пропусна последните два кръга в Италия и Унгария заради травмите, които получи при падането си по време на състезанието за Гран При на Каталуния на 18 май. Вчера по-малкият от братята Маркес получи разрешение да участва в първата свободна тренировка, след което трябваше да се яви за нов преглед. След него медиците му дадоха разрешение да участва и в официалната тренировка преди още един преглед.

Ай Огура унищожи рекорда и поведе в края на петъчните тренировки в Чехия
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Сега вече пилотът на Грезини Дукати е бил обявен окончателно за здрав и ще може да участва до края на уикенда в Бърно без да трябва да се явява за нови допълнителни прегледи след всяка една сесия. В днешната официална тренировка Алекс Маркес остана 15-ти и ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията утре сутринта.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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