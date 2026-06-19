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Ето кои титуляри ще участват в първия тест на 850-кубиковите машини в MotoGP

  • 19 юни 2026 | 15:37
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Ето кои титуляри ще участват в първия тест на 850-кубиковите машини в MotoGP

В понеделник на пистата край Бърно ще се проведе първият тест на новите 850-кубикови мотори в MotoGP с гумите на Пирели, в който ще могат да участват и титулярните пилоти в кралския клас.

Поради ограничената наличност на гумите на Пирели, както и на самите мотори, всеки производител ще бъде ограничен до само две машини, като поне една от тях трябва да бъде управлявана от титулярен състезател. Предвид тази ексклузивност на теста, производителите трябваше да правят избор на кои пилоти да разчитат по време на този тест.

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За част от тях изборът беше доста лесен, а за други не толкова, като се имат предвид очакваните трансфери. Може би най-изненадващият избор е на Хонда, където ще разчитат на Жоан Мир и Лука Марини, въпреки че и двамата не попадат в сметките на японската марка за сезон 2027.

В Априлия и Дукати задачата беше по-лесна, като за Априлия в понеделник ще карат Марко Бедзеки и Раул Фернандес, докато за Дукати на пистата ще бъдат Марк Маркес и Фермин Алдегер. От тях четиримата единствено Фернандес все още няма сигурно бъдеще в MotoGP, като останалите трима ще се състезават за производителя, за който ще тестват в понеделник.

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В Ямаха ще разчитат на Топрак Разгатлиоглу, който има сигурно място в лагера на марката от Ивата за догодина, както и на тестовия пилот Аугусто Фернандес. От КТМ все още не са финализирали своите планове, но е ясно, че Педро Акоста ще участва в теста, въпреки че догодина испанецът ще партнира на Марк Маркес в заводския тим на Дукати.

До края на сезона в MotoGP има предвиден още един подобен тест, който ще се проведе на 21 септември на „Ред Бул Ринг“ в Австрия. А, по традиция, след края на кампанията, която трябва да завърши на 29 ноември във Валенсия, на „Рикардо Тормо“ ще има еднодневен тест, в който вече ще участват всички титулярни пилоти за следващия сезон, при това с новите им отбори.

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