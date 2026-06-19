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  3. Стотици фенове се включиха в Деня на отворените врати на Лудогорец

Стотици фенове се включиха в Деня на отворените врати на Лудогорец

  • 19 юни 2026 | 19:00
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Стотици фенове се включиха в Деня на отворените врати на Лудогорец

Стотици привърженици на Лудогорец изпълниха клубната база „Гнездо на орли“ по време на Деня на отворените врати, организиран в началото на подготовката за новия сезон. Малки и големи фенове имаха възможност да се срещнат с футболистите и треньорския щаб на “орлите”, да получат автографи и да си направят снимки за спомен.

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Специална част от инициативата бе табло с пожелания към отбора, на което десетки привърженици оставиха своите послания за успехи през новия сезон в България и на европейската сцена.

“Емоцията по време на Денят на отворените врати за пореден път показа силната връзка между Лудогорец и неговите фенове”, пишат от клуба.

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