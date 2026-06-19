Джеси Марш: Това е историческа вечер за канадския футбол, но в момента ми е трудно да празнувам

Селекционерът на Канада Джеси Марш бе със смесени чувства след успеха с 6:0 над Катар на Световното първенство. Той бе щастлив от победата, която е историческа за "кленовите листа" на Мондиал. От друга страна обаче тя бе помрачена от тежката контузия на Исмаел Коне.

„Това е историческа вечер за канадския футбол, момчетата бяха феноменални от първата до последната минута и публиката във Ванкувър ни даде невероятна енергия. Но в момента ми е много трудно да празнувам. Всички в съблекалнята сме съкрушени от това, което се случи с Исмаел Коне. Контузията изглежда изключително тежка, той веднага бе транспортиран в болница. Сега просто се молим за него, защото той е сърцето на нашата халфова линия. Цялата ни радост от тези 6 гола изчезна в момента, в който видяхме реакцията на играчите на терена“, заяви Марш.

„Искахме да играем такъв футбол, който буквално да взриви и електризира публиката. Сигурен съм, че от утре ще има поне 40 милиона канадци, които ще твърдят, че са били на стадиона днес! Тези 55 000 души по трибуните обаче бяха истинските късметлии да видят това. Какво феноменално представяне от нашия отбор!“, допълни специалистът.

Той похвали играчите си за показания характер на терена.

„Тези играчи олицетворяват всичко, което е страхотно в тази страна. Те са невероятно мили, щедри и раздаващи се един за друг на терена. Но в същото време те са велики футболисти и жестоки мъже на ринга/конкуренти. Толкова съм горд да бъда техен треньор и ние просто ще продължим напред по същия начин!“, завърши американецът.

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Снимки: Gettyimages