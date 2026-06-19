Лопетеги: Срамен резултат, извинявам се на Канада за контузията на Коне

Селекционерът на Катар Юлен Лопетеги бе съкрушен след загубата с 0:6 от Канада във втория мач от група "А" на Световното първенство. Той определи този резултат като "срамен". Срещата бе помрачена и от два червени картона за азиатския тим Хомам Ахмед и Асим Мадибо, вторият от които бе за груб фаул срещу Исмаел Коне, след който играчът на Канада пострада тежко и е със счупен крак.

„Първото нещо, което искам да направя, е официално да се извиня на Канада, на техния треньорски щаб и най-вече на момчето Исмаел Коне. Това, което се случи, беше недопустимо. Наш играч направи изключително закъснял, опасен и безумен такъл отзад. Дисциплината ни днес изчезна напълно. Асим Мадибо беше в шок в съблекалнята, той се държеше за главата, когато осъзна какво е направил и колко тежка е контузията на Коне. Ние не сме отбор, който играе по този начин, и аз дълбоко съжалявам“, започна Лопетеги.

„Резултатът 0:6 е изключително болезнен и срамен за нас, но реалността е такава. Когато получиш два директни червени картона и останеш на терена с едва 9 души срещу толкова бърз, мощен и агресивен домакин като Канада, мачът просто приключва за теб. Те използваха всяко празно пространство на този широк терен. През първото полувреме опитахме да се задържим, но след почивката и червените картони всичко рухна за минути“, допълни испанецът.

Той омаловажи скандала със селекционера на Канада Джеси Марш край тъчлинията.

„Емоциите край тъчлинията бяха твърде високи. Напълно разбирам гнева на Джеси Марш, той защитаваше своя контузен футболист. Моята реакция в този момент също беше продиктувана от напрежението. Вече се засякохме в тунела след мача и си стиснахме ръцете. Футболът е игра на емоции, но инцидентите трябва да останат на терена. Сега трябва бързо да изчистим главите си, защото ни предстои последен мач в групата и трябва да покажем коренно различно лице“, завърши специалистът.

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Снимки: Gettyimages