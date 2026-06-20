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Коне претърпя операция на счупения крак

  • 20 юни 2026 | 09:15
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Канадският полузащитник Исмаел Коне претърпя операция след тежките фрактури в долната част на левия крак (пищяла и фибулата), които получи в мача срещу Катар на Световното първенство по футбол.

„Снощи Исмаел Коне претърпя успешна операция на долен крайник“, съобщиха от Canada Soccer в изявление и допълниха:

„Очаква се той да се възстанови напълно, но ще пропусне останалата част от Мондиал 2026.“

Коне се контузи в 51-вата минута на мача от група Б, а по-късно старши треньорът на националния отбор по футбол на Канада Джеси Марш каза, че е „можело да се чуе как костта се пука“.

„Докато стигнахме в болницата, той вече беше получил някои лекарства, които да го успокоят малко. Подготвяше се да влезе в операционната. Но беше в наистина добро настроение и беше категоричен,че ще се оправи“, заяви още Марш.

„Операцията отне около час и половина и имаше трима хирурзи. Мисля, че това, което се случи, е, че хирурзите са гледали по телевизията. Видели са какво се е случило и веднага са разбрали. И така, те доведоха веднага тримата си най-добри хирурзи, за да се погрижат за него. Когато той пристигна, те вече бяха там и бяха готови. Тогава просто трябваше да се свържем с нашия медицински екип и да се уверим, че операцията е най-добрият вариант. Като се срещнах с тях и чух какво имат да кажат за ситуацията, видях, че той е в наистина добри ръце. Според тях операцията е минала наистина добре“, коментира селекционерът на Канада.

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Снимки: Imago

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