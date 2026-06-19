Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Канада - Катар
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Канада 0:0 Катар, силно начало на домакините (гледайте на живо)

Канада 0:0 Катар, силно начало на домакините (гледайте на живо)

  • 19 юни 2026 | 01:00
  • 805
  • 1

Отборите на Канада и Катар играят при резултат 0:0 в мач от втория кръг от Група "B" на Световното първенство. Срещата се провежда на стадиона във Ванкувър.

Ситуацията в групата е напълно завързана, след като в първия кръг всички отбори регистрираха равенства 1:1. Поради тази причина залогът днес е огромен, а победата в този двубой може да доближи спечелилия до историческо първо класиране за елиминационната фаза на Мондиал.

Джеси Марш е избрал да започне мача с Максим Кревпо на вратата, а в защита са подредени Алистър Джонстън, Люк де Фужерол, Дерек Корнелиус и Ричи Ларейя. Халфовата линия е поверена на Стивън Еустакио и Исмаел Коне, а Али Ахмед и Тейжон Бюканън ще са на двете крила, а в атака ще си партнират Джонатан Дейвид и Кайл Ларин.

Юлен Лопетеги пък е поставил под рамката на вратата Махмуд Абунада, а в защита започват Аюб Ал-Уи, Педро Мигел, Буалем Хухи и Хомам Ахмед. Иса Лайе, Джасем Габер Абдулсалам и Асим Мадибо ще са триото в полузащитата. Атаката се води от Едмилсон Джуниор, Юсуф Абдурисаг и Акрам Афиф.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В началото на мача Канада поиска дузпа за нарушение срещу Мадибо на границата на наказателното поле, но съдията бе категоричен, че няма да посочи бялата точка.

В 6-ата минута Джонатан Дейвид отправи първия точен удар за "кленовите листа", след като стреля от воле, но вратарят спаси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

Коварж: Точката си е точка, но бяхме близо до трите

  • 18 юни 2026 | 23:27
  • 387
  • 0
Защо голмайсторът за Южна Африка плачеше в началото

Защо голмайсторът за Южна Африка плачеше в началото

  • 18 юни 2026 | 23:14
  • 612
  • 1
Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

Ливърпул предложи 100 млн. евро за Диоманде

  • 18 юни 2026 | 23:07
  • 2337
  • 3
Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

  • 18 юни 2026 | 23:56
  • 11439
  • 41
Кристиан Киву удължи договора си с Интер след двучасови преговори

Кристиан Киву удължи договора си с Интер след двучасови преговори

  • 18 юни 2026 | 22:28
  • 2398
  • 0
Селекционерът на Чехия: Важното е, че все още сме в играта

Селекционерът на Чехия: Важното е, че все още сме в играта

  • 18 юни 2026 | 22:15
  • 581
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

  • 18 юни 2026 | 23:56
  • 11439
  • 41
Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

Чехия и Южна Африка не се победиха и сведоха до минимум шансовете си за класиране напред

  • 18 юни 2026 | 20:58
  • 19164
  • 42
ЦСКА обяви голям трансферен удар

ЦСКА обяви голям трансферен удар

  • 18 юни 2026 | 22:40
  • 18446
  • 74
ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

  • 18 юни 2026 | 19:50
  • 14315
  • 223
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 21031
  • 81