Канада 0:0 Катар, силно начало на домакините (гледайте на живо)

Отборите на Канада и Катар играят при резултат 0:0 в мач от втория кръг от Група "B" на Световното първенство. Срещата се провежда на стадиона във Ванкувър.

Ситуацията в групата е напълно завързана, след като в първия кръг всички отбори регистрираха равенства 1:1. Поради тази причина залогът днес е огромен, а победата в този двубой може да доближи спечелилия до историческо първо класиране за елиминационната фаза на Мондиал.

Джеси Марш е избрал да започне мача с Максим Кревпо на вратата, а в защита са подредени Алистър Джонстън , Люк де Фужерол, Дерек Корнелиус и Ричи Ларейя. Халфовата линия е поверена на Стивън Еустакио и Исмаел Коне, а Али Ахмед и Тейжон Бюканън ще са на двете крила, а в атака ще си партнират Джонатан Дейвид и Кайл Ларин.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Cyle and Johnny up top

🍁 Tajon and Ali on the flanks

🍁 Staqs captains the side



🇨🇦 🇶🇦 #CANMNT

LET’S GO CANADA! pic.twitter.com/rhwgXVluz6 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 18, 2026

Юлен Лопетеги пък е поставил под рамката на вратата Махмуд Абунада, а в защита започват Аюб Ал-Уи, Педро Мигел, Буалем Хухи и Хомам Ахмед. Иса Лайе, Джасем Габер Абдулсалам и Асим Мадибо ще са триото в полузащитата. Атаката се води от Едмилсон Джуниор, Юсуф Абдурисаг и Акрам Афиф.

📋 | Chosen and ready. ✔️#AlAnnabi’s starting XI for tonight’s clash with Canada 🇨🇦#AllForQatar pic.twitter.com/9KvJyEemar — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 18, 2026

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В началото на мача Канада поиска дузпа за нарушение срещу Мадибо на границата на наказателното поле, но съдията бе категоричен, че няма да посочи бялата точка.

В 6-ата минута Джонатан Дейвид отправи първия точен удар за "кленовите листа", след като стреля от воле, но вратарят спаси.

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Снимки: Gettyimages