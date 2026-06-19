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Феновете на Локо (Пд): Удобно оправдание за поредния управленски провал!

  • 19 юни 2026 | 15:42
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Феновете на Локо (Пд): Удобно оправдание за поредния управленски провал!

Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция след драмите около трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА. Конкретният повод за реакцията на "черно-белите" запалянковци е нелепият опит за оправдание от страна на клубното ръководство.

Този опит пък доведе и до оставката на пресаташето Николай Тънковски, който заемаше тази длъжност в продължение на 10 години.

„Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив категорично отхвърля внушенията, че феновете на отбора носят вина за трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА.

Въпросите, свързани с трансферната политика, договорите и бъдещото развитие на Локомотив Пловдив, са отговорност на ръководството и хората, които вземат решенията в клуба, а не на феновете по трибуните. Когато един футболист напуска вследствие на активирана откупна клауза, това е пряк резултат от управленски решения, договорни отношения и водената спортна политика. Отговорността за тях е на ръководството, а не на хилядите локомотивци. Не приемаме опитите поредно спортно и организационно решение да бъде обяснявано за сметка на привържениците.

Осъждаме всякакви обиди и заплахи към футболисти, служители или фенове, но категорично възразяваме срещу обобщенията, които поставят под съмнение името и репутацията на цялата черно-бяла общност.

Феновете на Локомотив Пловдив са доказвали своята вярност към клуба във всеки труден момент и заслужават уважение, а не да бъдат използвани като удобно оправдание за поредния управленски провал. Вместо да се търсят виновни по трибуните, е време отговорността да бъде поета от човека, в чиито ръце от години са съсредоточени най-важните решения за настоящето и бъдещето на клуба.

Само Локо!“.

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