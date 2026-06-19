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Локо (Пд) за Цварц: ЦСКА активира клаузата му, а заплахите и обидите на феновете допринесоха за трансфера

  • 19 юни 2026 | 10:19
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Локо (Пд) за Цварц: ЦСКА активира клаузата му, а заплахите и обидите на феновете допринесоха за трансфера

ПФК Локомотив Пловдив излезе с нова официална позиция, като този път тя бе по повод трансфера на нападателя Жоел Цварц. От “черно-белия” клуб разясниха, защо се е стигнало до трансфера, като изненадващо една от причините, която бе изтъкната, бяха заплахите на феновете към играча.

ЦСКА обяви голям трансферен удар
ЦСКА обяви голям трансферен удар

"Уважаеми локомотивци,

Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.
Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe".

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