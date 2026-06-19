Локо (Пд) за Цварц: ЦСКА активира клаузата му, а заплахите и обидите на феновете допринесоха за трансфера

ПФК Локомотив Пловдив излезе с нова официална позиция, като този път тя бе по повод трансфера на нападателя Жоел Цварц. От “черно-белия” клуб разясниха, защо се е стигнало до трансфера, като изненадващо една от причините, която бе изтъкната, бяха заплахите на феновете към играча.

ЦСКА обяви голям трансферен удар

"Уважаеми локомотивци,

Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.

Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe".

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