Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) сменя екипировката за новия сезон

Локо (Пд) сменя екипировката за новия сезон

  • 18 юни 2026 | 13:27
  • 680
  • 0
Локо (Пд) сменя екипировката за новия сезон

Локомотив (Пловдив) ще играе с нова екипировка през предстоящия сезон. Това стана ясно след подновеното сътрудничество между "смърфовете" и "Спорт депо".

"Традиция, амбиция и поглед към бъдещето! ПФК Локомотив Пловдив и Sport Depot поставят началото на ново тригодишно партньорство, а от сезон 2026/27 представителният отбор ще излиза на терена с екипировка на PUMA", се казва в изявлението на пловдивчани.

Сътрудничеството започва в навечерието на вековния юбилей на клуба! Заедно правим следващата крачка напред – с увереност, характер и стремеж към нови успехи!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

  • 18 юни 2026 | 11:25
  • 2159
  • 4
Готова е програмата на ФК Димитровград

Готова е програмата на ФК Димитровград

  • 18 юни 2026 | 11:03
  • 446
  • 0
Блицтурнир в Куклен

Блицтурнир в Куклен

  • 18 юни 2026 | 10:57
  • 662
  • 0
Джордан Айб вече не е футболист на Локомотив (София)

Джордан Айб вече не е футболист на Локомотив (София)

  • 18 юни 2026 | 10:53
  • 1089
  • 1
Защитник смени Арда (Кърджали) с тим от Румъния

Защитник смени Арда (Кърджали) с тим от Румъния

  • 18 юни 2026 | 10:14
  • 1384
  • 0
Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

  • 18 юни 2026 | 09:58
  • 873
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 9495
  • 19
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 7438
  • 33
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 16370
  • 5
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 8663
  • 3
Григор загуби първия сет срещу Жаке

Григор загуби първия сет срещу Жаке

  • 18 юни 2026 | 14:10
  • 5191
  • 2
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 2550
  • 2