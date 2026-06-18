Локо (Пд) сменя екипировката за новия сезон

Локомотив (Пловдив) ще играе с нова екипировка през предстоящия сезон. Това стана ясно след подновеното сътрудничество между "смърфовете" и "Спорт депо".

"Традиция, амбиция и поглед към бъдещето! ПФК Локомотив Пловдив и Sport Depot поставят началото на ново тригодишно партньорство, а от сезон 2026/27 представителният отбор ще излиза на терена с екипировка на PUMA", се казва в изявлението на пловдивчани.

Сътрудничеството започва в навечерието на вековния юбилей на клуба! Заедно правим следващата крачка напред – с увереност, характер и стремеж към нови успехи!

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