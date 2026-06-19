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Цварц разочарован от ръководството на Локомотив

  • 19 юни 2026 | 11:29
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Цварц разочарован от ръководството на Локомотив

Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив е силно разочарован от действията на ръководството на "черно-белия" клуб, пише „Пловдив24“. Причината за това е официалното съобщение, което разпространиха от "Лаута" относно трансфера на нидерландеца в ЦСКА.

Локо (Пд) за Цварц: ЦСКА активира клаузата му, а заплахите и обидите на феновете допринесоха за трансфера
Локо (Пд) за Цварц: ЦСКА активира клаузата му, а заплахите и обидите на феновете допринесоха за трансфера

От Локомотив изрично отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни".

"Разочарован съм да видя официално изявление като това", написа нападателят в официалната страница на ПФК Локомотив в Инстаграм, където беше публикувано съобщението на ръководството.

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