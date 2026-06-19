Трус в Локо (Пд) - пресаташето се разграничи от клубната декларация и напусна

Локомотив (Пловдив) остана без пресаташе. Новината дойде лично от човека, който досега изпълняваше тази длъжност - Николай Тънковски. Той се разграничи от декларацията, която излезе по-рано в официалните канали на "смърфовете", като посочи, че тя е дело на клубния собственик Христо Крушарски.

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"Уважаеми представители на "черно-бялата" общност, във връзка с развилите се събития от тази сутрин, бих искал да внеса яснота, че по-рано публикуваната позиция на ПФК Локомотив Пловдив не е мое дело и не е написана от мен. Тя е изпратена от г-н Христо Крушарски и неговото изрично желание бе да бъде публикувана в социалните мрежи и официалния сайт на клуба. Вследствие на това желая да Ви уведомя, че също тази сутрин подадох своята оставка в клуба. Благодаря за хубавите моменти в последните десет години! Желая успех на отбора през следващия сезон! С уважение, Николай Тънковски", написа пресаташето на "смърфовете".

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