Левски дава старт на контролите

Шампионът Левски ще изиграе днес своята първа проверка преди старта на новия сезон. "Сините" излизат срещу третодивизионния Академик (Свищов). Двубоят започва в 18:00 часа в Правец, където футболистите на Хулио Веласкес ще имат общо три контролни мача. Другите два са срещу Етър и Ботев (Враца).

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Последната приятелска среща от лятната подготовка на шампиони е срещу сръбския Радник (Сурдулица) на 30 юни на стадион "Георги Аспарухов". На 7 юли отборът на Дон Хулио започна официалните битки - първата е в Босна и Херцеговина срещу Борац (Баня Лука) в квалификациите на Шампионска лига. Левски ще се изправи срещу победителя от двойката МЛ Витебск - Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир, ако успее да преодолее Борац (Баня Лука).

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