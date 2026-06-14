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  3. Найденов похвали Венци Стефанов, преброи му "килата ойро"

Найденов похвали Венци Стефанов, преброи му "килата ойро"

  • 14 юни 2026 | 12:03
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Основният финансьор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали във "Фейсбук" боса на Славия Венцеслав Стефанов, който трансферира Кристиян Балов в Цървена звезда преди два дни. В края на 2025 г. "белите" продадоха друг свой юноша - Мартин Георгиев в АЕК.

Стефанов: Никого не съм крал, той да не е мебел - момчетата искат при чичо Венци, а кучетата нека си лаят!
Стефанов: Никого не съм крал, той да не е мебел - момчетата искат при чичо Венци, а кучетата нека си лаят!

"Кристиян Балов в Цървена звезда, шампион на Сърбия, трансфер 3 кила ойро. Мартин Георгиев в АЕК Атина, шампион на Гърция; трансфер около кило и триста ойро. Два топ трансфера на Венци Стефанов и Славия в рамките на 6 месеца. Евала, Майсторе!", написа спонсорът на "червените" от Бистрица.

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