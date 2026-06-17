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Желан от Левски подписа нов договор с Локомотив (Пловдив)

  • 17 юни 2026 | 11:39
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Локомотив (Пловдив) излезе с актуална информация относно бъдещето на част от футболистите на тима. Младата звезда на “смърфовете” Севи Идриз е подписал нов договор и ще остане на “Лаута” до 2029 година. Крилото бе свързван с трансфер в Левски, но по всичко личи, че той ще остане в Локомотив.

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Аксел Велев също ще продължи да бъде част от “черно-белите”. Той е сложил подписа си под нов контракт до 2028 година. Калоян Костов и Ивайло Марков пък напускат пловдивчани, като последният подписа за постоянно с Етър, след като се подвизава там през пролетния полусезон.

Ето какво пишат от Локомотив:

Севи Идриз преподписа с Локомотив. Срокът на новия договор е до лятото на 2029 година!

Аксел Велев също ще продължи да бъде част от "черно-белите". Той преподписа до лятото на 2028 година!

Договорът на Калоян Костов изтече и няма да бъде подновяван.

Ивайло Марков, който през последните 6 месеца играеше под наем в Етър, разтрогна по взаимно съгласие с Локомотив.

Пожелаваме успех на Севи и Аксел в предстоящите мачове с "черно-бялата" фланелка! В същото време благодарим на Калоян и Ивайло за професионализма, отдадеността и времето, през което бяха част от Локомотив. Пожелаваме им здраве и успех занапред!

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