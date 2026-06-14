Горд съм да водя този отбор, щастлив е селекционерът на Австралия

Селекционерът на австралийския национален отбор Тони Попович е горд от победата срещу Турция с 2:0 на Световното първенство. С голове от 20-годишния Нестори Иранкунда и халфа Конър Меткалф тимът поднесе изненада срещу пълния със звезди отбор на турците.

"Горд съм да бъда тук като селекционер. Да преживея това, да сложа усмивка на лицата на хората, които пътуваха толкова далеч, за да ни подкрепят - просто съм щастлив за тази група прекрасни млади мъже. Гордея с щаба и работата, която вършат. Някои добри решения бяха взети на страничната линия. Опитах да ги водя, да ги подкрепям", заяви Попович, цитиран от БТА.

Младият нападател Иранкунда откри резултата в 27-ата минута след асистенция от 21-годишния Пол Окон-Енгстлър. До края на мача турците не успяха да намерят отговор, въпреки 30-те си удара към противниковата врата и притежание на топката в 71,7% от времето.

"Беше специално да видя младите момчета да се обединят за гола. Не може да се подценява колко ще бъде полезно това за увереността. От емоционална гледна точка това ще даде много на играчите. Трябва да се възстановим добре и да се фокусираме върху САЩ", добави австралийският специалист.

Тимът на Попович ще се изправи срещу домакините от САЩ в петък за втория си мач от груповата фаза, а последният му опонент ще бъде Парагвай на 26 юни.

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