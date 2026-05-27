Легенда на Атлетико е основният кандидат за нов треньор на Леверкузен

Легендата на Атлетико Мадрид Филипе Луис е големият фаворит за нов треньор на Байер (Леверкузен), съобщава Флориан Плетенберг. От клуба имат и други опции, сред които Андони Ираола, но именно бразилецът е с най-големи шансове да наследи Каспер Хюлманд.

Идеята на “аспирините” е първо да се постигне споразумение с бъдещия наставник, след което да обявят раздялата с датския специалист. От друга страна, 40-годишният Луис досега е водил само един отбор - Фламенго, с който между септември 2024 г. и март 2026 г. спечели редица трофеи, включително Копа Либертадорес, титлата на Бразилия и купата на страната.

🚨💣 EXCL | Filipe Luis is currently the top favourite to become the new Bayer 04 Leverkusen head coach to replace Kasper Hjulmand.



Negotiations have started. Leverkusen also have concrete option B and C on the shortlist, but Luis is currently the clear priority target. The plan… — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 27, 2026

Снимки: Gettyimages