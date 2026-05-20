Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Когато пое Лион преди година и половина, Пауло Фонсека трябваше да възстановява репутацията си, след като се провали в Милан. Миналия сезон тимът завърши шести в Лига 1 и стигна до четвъртфиналите на Лига Европа. Този сезон португалецът изведе отбора до четвърто място в първенството и класиране за квалификациите на Шампионската лига.
Престоят на 53-годишния треньор в Лион като цяло е успешен, но не мина без проблеми. Той бе наказан за девет месеца след избухване срещу съдия. Фонсека има договор до юни 2027 г. и наскоро се появиха съмнения дали ще остане в клуба, но той даде повече яснота.
"Имам договор за още една година. Ситуацията не ме притеснява. Имаме време. Оставам", заяви той пред "Екип". "Не мога да забрява какво направи клуба за мен по време на 9-месечното ми наказание. Нямаше как да получа по-голяма подкрепа. Лион е страхотен клуб, който понякога има проблеми. Имам амбиции за отбора. Първата е да сме на още по-високо ниво следващия сезон, което е постижимо", допълни той.
Снимки: Imago