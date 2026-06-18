Ето кои отбори спечелиха баражите за Елитните групи

Изиграха са баражите за влизане в Елитните групи до 16,17 и 18 години.

При 16-годишните Черноморец спечели морското дерби срещу Спартак (Варна) с 2:1. Така бургаският тим вече ще има представител в елитния юношески футбол.

В U17 право от следващия сезон да се състезава в първенството си осигури Нефтохимик. Бургазлии изиграха драматичен бараж срещу Дунав (Русе) завършил при равен резултат 2:2 в редовното време. Нафтата обаче показа по-здрави нерви при изпълненията на наказателни удари и спечели с 11:10. Така след като вече има представител при 18-годишните, сега Нефтохимик ще има такъв и при година по-малките.

Място в Елитната група до 18 години пък си осигури Ботев (София). Столичани се наложиха над Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1 в двубой игран в Етрополе. Така Ботев за първи път ще има представител в Елитните групи.

По-рано през седмицата пък станаха ясни новите членове на Елитната група до 15 години. Там в два баража място си осигуриха Марица и Локомотив (София).

Марица (Пловдив) и Локомотив (София) са новите членове на Елитната група до 15 години

Първенствата в Елитните групи започват малко след началото на месец август.

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