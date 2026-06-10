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  3. Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

  • 10 юни 2026 | 09:00
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Димитър Мрънков от отбора на Локомотив (Пловдив) U18 получи своето индивидуално отличие, което е със съдействието на БФС за голмайстор на Елитната група до 18 години.

Нападателят раздели първата позиция с Васил Василев от Септември след като и двамата отбелязаха по 18 попадения.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Пред Екипът на „Лигата на талантите“ футболистът на „смърфовете“ говори за изминалия сезон и своите планове в мъжкия футбол. Мрънков говори и за престоя си в Италия в школата на Болоня, както и за периодите си в Лудогорец и Септември.

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