Марица (Пловдив) и Локомотив (София) са новите членове на Елитната група до 15 години

Отборите на Марица (Пловдив) и Локомотив (София) са новите членове на Елитната юношеска група по футбол при 15-годишните, след като двата тима спечелиха баражите си. Маричани се наложиха над Локомотив (Горна Оряховица) след 1:1 в редовното време и 5:4 при дузпите. За „жълто-синята“ школа това е първо влизане в Елитната група изобщо.

Локомотив (София) пък нямаше никакви проблеми с Фратрия (Варна) и ги победи с 6:0, като вкара два гола преди почивката и два след това.

Така Марица и Локомотив (София) заемат местата на Добруджа (Добрич) и Академик (Пловдив), които изпадат.

В Елитните групи на останалите три възрасти ще се играят финални срещи, тъй като според регламента влиза по един отбор.

При 16-годишните за единственото място ще спорят Черноморец (Бургас) и Спартак (Варна). “Акулите“ се справиха с Академик (Свищов) с 5:0, като ще два пъти удариха и гредите. Варненските „соколи“ пък се наложиха с 1:0 над Олимпия (София).

При 17-годишните ще спорят Нефтохимик (Бургас) и Дунав (Русе). На стадион „Марица“ в Пловдив бургазлии завършиха 2:2 с ФК Кюстендил, а при дузпите спечелиха с 5:4 и отиват на финала с Дунав (Русе), които пък биха с 3:0 Локомотив (Мездра).

За елитната група до 18 години ще спорят УФК Ботев (София) и Локомотив (ГО). УФК Ботев (София) се справи с 3:0 над Садово (област Пловдив), а Локомотив (ГО) се справи с 6:0 с Аксаково (област Варна с 6:0.

Финалите и в трите възрасти ще се играят в четвъртък (8-и юни), а терените и началните часове ще бъдат определени допълнително.

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