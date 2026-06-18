ЦСКА обяви промяна в две от контролите по време на лагера си в Австрия

ЦСКА обяви промени в контролите си по време на лагера в Австрия. На 20 юни “червените” трябваше да играят с Динамо (Киев), но сега обявиха, че ще се изправят срещу словенския Брине (Гросупле). Предвидената проверка с Карабах на 27 юни пък също отпада. Двата тима могат да се срещнат един срещу друг в Лига Европа и няма да играят контрола в Австрия. “Червените” допълнително ще обявят съперника си за тази дата.

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Ето какво пишат от ЦСКА:

Промяна в контролите на ЦСКА в Австрия

В първата си проверка от лагера в Австрия тимът на Христо Янев ще се изправи срещу словенския първодивизионен Брине (Гросупле).

Контролата ще се състои на 20 юни от 18:00 ч. българско време (17:00 ч. местно) на ст. „Арена Нонтал“ в Залцбург.

На 24 юни ЦСКА ще се изправи срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полесие (Житомир). Мачът е от 19:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) на ст. „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил.

Планираната проверка на 27 юни срещу ФК Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа, отпада.

Допълнително ще информираме за евентуална друга контролна среща на 27 или 28 юни.

На 3 юли в София ЦСКА ще изиграе последната си проверка срещу Марек (Дупница).

Всички контролни мачове ще бъдат излъчени пряко в платформата SPORTBG.

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